Skinwallet chce podtrzymania kwartalnej dynamiki wzrostu

W II kw. 2020 r. spółka odnotowała ponad 4 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o prawie 50% kw/kw oraz o prawie 275% r/r. Był to również pierwszy kwartał w historii spółki zakończony dodatnią rentownością. Łączna wartość przychodów odnotowana w I półroczu tego roku wyniosła natomiast ponad 6,7 mln zł i jest wyższa niż poziom przychodów odnotowanych w całym ubiegłym roku. Dynamiczny wzrost wyników w tym okresie jest efektem konsekwentnej realizacji planów rozwoju Skinwallet, podano w komunikacie.

"Debiut Skinwallet na NewConnect to efekt kilku lat naszej pracy. Przez ten czas z sukcesem zrealizowaliśmy wiele ze stawianych przed sobą celów: wychodząc naprzeciw potrzebom naszych użytkowników rozwijaliśmy platformę oraz wchodziliśmy na kolejne rynki zagraniczne. W efekcie ufa nam coraz więcej graczy, co bezpośrednio przekłada się na dynamiczny wzrost liczby aktywnych użytkowników i coraz lepsze wyniki finansowe. To wszystko nie byłoby możliwe bez naszego zespołu, któremu chcemy dziś serdecznie podziękować za dotychczasowy wkład i zaangażowanie w rozwój spółki. Dziękujemy też inwestorom za zaufanie okazane na etapie emisji oraz Tar Heel Capital Pathfinder, w którego strukturach venture buildingowych powstaliśmy i dojrzeliśmy do debiutu. Wejście na NewConnect to dla nas nie tylko ważny krok, ale także potwierdzenie tego, że inwestorzy wierzą w naszą wizję" - powiedział prezes Skinwallet.