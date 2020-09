Solaris wprowadził do oferty pojazdy mild hybrid

"Solaris Urbino mild hybrid to nowość w naszej ofercie, ale bazująca na dopracowanym rozwiązaniu najnowszej generacji. Z pewnością będziemy dalej rozwijać tę część naszego portfolio, aby klienci mogli wybierać pomiędzy pojazdami całkowicie zeroemisyjnymi lub niskoemisyjnymi, w zależności od potrzeb i możliwości związanych z infrastrukturą do obsługi autobusów" - powiedział dyrektor rozwoju autobusów Michał Pikuła, cytowany w komunikacie.

Autobusy hybrydowe nie są nowością w ofercie Solarisa. Pierwszy Urbino hybrid został zaprezentowany już w 2006. Solaris był wtedy pierwszym europejskim producentem oferującym seryjnie produkowany autobus z napędem hybrydowym (spalinowo-elektrycznym). Nowe generacje autobusów hybrydowych znajdują się w ofercie Solarisa do dziś. Mild hybrid to jednak nowe rozwiązanie.

"To odpowiedź na zapotrzebowanie operatorów i przewoźników oferujących usługi w komunikacji publicznej na nowoczesne pojazdy komunikacji miejskiej, które minimalizują wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie pozwalają generować znaczne oszczędności i obniżyć zużycie paliwa. Rozwiązanie, powszechnie nazywane na rynku mild hybrid, stanowi naturalne rozwinięcie technologii rekuperacyjnej w autobusach, wykorzystującej energię wytwarzaną w procesie hamowania. Dzięki temu pojazdy emitują mniej zanieczyszczeń i są bardziej przyjazne dla środowiska niż wymagają tego restrykcyjne normy EURO 6 dla silników spalinowych" - wyjaśniono.

"W naszych nowych pojazdach będziemy oferować system mild hybrid najnowszej generacji. Przewiduje się, że obecność rozwiązań tego typu na rynku będzie systematycznie wzrastać. Solaris po raz kolejny reaguje na obserwowane zmiany. Z satysfakcją informujemy o włączeniu tego nowoczesnego, niskoemisyjnego rozwiązania do portfolio naszych pojazdów" - dodał wiceprezes Petros Spinaris.

Wprowadzenie modelu mild hybrid wzbogaca tym samym dotychczasowe portfolio firmy Solaris z obszaru pojazdów niskoemisyjnych: Urbino hybrid oraz Urbino CNG. Są to pojazdy niskoemisyjne, charakteryzujące się wysoką operacyjnością, a jednocześnie ekonomiczne w eksploatacji. Solaris Urbino mild hybrid dopełni dotychczasową ofertę producenta, zakończono w informacji.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Działa od 25 lat, w czasie których wyprodukował ponad 19 tys. pojazdów We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach dołączył do grupy CAF.