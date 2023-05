Nachodzi panika na rynkach. Szef JPMorgan ostrzega

Indeksy giełdowe gwałtownie spadną, a rentowności obligacji skoczą w górę – taki scenariusz zarysował Dimon, który był w czwartek gościem Bloomberg TV. Jeśli USA faktycznie ogłosiłoby niewypłacalność, były to z kolei "potencjalnie katastroficzny" scenariusz dla rynków finansowych na całym świecie.

Dimon: decydenci zareagują dopiero w obliczu paniki na rynkach

Nie zmienia to faktu, że w jego ocenie o porozumienie nie będzie łatwo, a im bliżej będzie przekroczenia limitu długu, tym napięcie wzrośnie, co może zaowocować paniką.

Decydenci podejmą decyzje dopiero w obliczu paniki na rynkach

Właśnie jednak w momencie, gdy panika zacznie narastać, doczekamy się ustaleń, bo będzie to główny powód, że politycy będą musieli się dogadać.

Jego zdaniem to jednak bardzo źle, bo panika nie jest niczym dobrym, a kryzys może dotyczyć rynków finansowych na całym świecie.

Obecny limit zadłużenia USA przekroczą w okolicy 1 czerwca

Amerykański Kongres musi podnieść limit zadłużenia, żeby USA nie przekroczyły go już w okolicach 1 czerwca i – być może – były zmuszone ogłosić niewypłacalność.

Niewypłacalność USA mogłaby wiązać się m.in. z utratą wartości przez amerykańskie obligacje, zaliczane tradycyjnie do najbardziej bezpiecznych inwestycji na świecie. Równocześnie rząd USA, nie mogąc emitować nowego długu, musiałby prawdopodobnie zacząć drastycznie ciąć wydatki.

Amerykańska sekretarz skarbu Janet Yellen w liście do Kongresu ostrzegła, że jeśli nie zdąży on podnieść limitu, bankructwo USA będzie miało surowe konsekwencje, narażając Amerykanów na "poważne trudności, szkodząc naszej pozycji globalnego przywództwa i podając w wątpliwość naszą zdolność do obrony interesów bezpieczeństwa narodowego".