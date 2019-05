Spicy Mobile: Polski rynek gier jest wart obecnie 541,5 mln USD

"Polacy wydali na gry mobilne 216,2 mln USD. Aż 73% tej kwoty przypadło na gry mobilne na smartfony. Jak wynika z danych Newzoo i Wargaming polski rynek gier jest wart aktualnie 541,5 mln USD, przy czym 40% tej kwoty stanowią wydatki na gry mobilne. Pozostałe 325,3 mln USD polscy gracze przeznaczają na gry PC oraz gry konsolowe. W porównaniu do 2017 r . wzrosty odnotowano we wszystkich segmentach gier. Najbardziej dynamicznym okazał się segment gier mobilnych na smartfony ze wzrostem rzędu 12,49%. Łączna wartość wydatków na gry wideo czyni Polskę drugim rynkiem w całej Europie Środkowo-Wschodniej i ósmym w Europie" - czytamy w raporcie.

"Gry mobilne odpowiadają za niemal połowę tej kwoty, czyli 63,2 mld USD (udział w rynku gier na poziomie 47%). W porównaniu do 2017 r. wartość globalnego rynku gier mobilnych wzrosła o 12,8%. Dzieje się tak ze względu na specyficzny model sprzedaży gier na tym rynku (free to play) oraz wciąż rosnące wykorzystanie smartfonów. Do 2021 r. wartość globalnego rynku gier ma wzrosnąć do 174 mld USD, a rynku gier mobilnych do 91,2 mld USD" - czytamy dalej.