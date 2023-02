Społem został z niczym. Żąda zmian ws. taniego gazu dla piekarni

Sejm w lutym przyjął nowelizację ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w której zaszyto tańszy gaz dla małych i średnich piekarni oraz cukierni . Jeśli zostanie zatwierdzona, umożliwi im zakup gazu po obniżonej cenie, wynoszącej 200,17 zł za megawatogodzinę. To taka sama stawka, co w przypadku gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Co ważne, pomocą objęte mają być podmioty, których podstawową działalnością jest produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Jeśli działalność piekarnicza jest poboczną dla przedsiębiorcy, to aby otrzymać wsparcie, przychody z wyrabianego pieczywa muszą sięgnąć 50 proc.

Spółdzielcy czują się oszukani przez premiera

Cztery spółdzielnie z tanim gazem

Z wyliczeń Społem wynika, że kryterium dominującej działalności spełniają zaledwie cztery specjalistyczne spółdzielnie spośród 220 należących do KZRSS. A ciastkarstwem i piekarnictwem zajmuje się ok. 110 spółdzielni zrzeszonych w związku.

Ryszard Jaśkowski apeluje, by ustawę zmodyfikować. Jest jeszcze na to czas. Poprawki do nowelizacji może zgłosić Senat, cofając projekt do Sejmu.