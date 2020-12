Spółka Impela otrzymała decyzję UCS o umorzeniu sprawy ws. VAT za 2015 r.

"W doręczonej w dniu dzisiejszym decyzji organu II instancji, naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez spółkę, stwierdził brak podstaw do zakwestionowania spółce prawa do zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT do świadczonych w roku 2015 usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanymi" - czytamy w komunikacie.