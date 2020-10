Spółka R22 sfinalizowała przejęcie spółki ProfiSMS

"7 października 2020 r. zawarta została dodatkowa umowa przeniesienia udziałów pomiędzy spółką bezpośrednio zależną od emitenta Vercom S.A., a Net Brokers Holding a.s., nastąpiło zamknięcie transakcji, w tym zapłata ceny i nastąpiło nabycie udziałów w ProfiSMS s.r.o. z siedzibą w Pradze przez Vercom S.A." - czytamy w komunikacie.

Pod koniec września br., Vercom - spółka zależna od R22 - zawarła umowę z Net Brokers Holding - spółką zależną Bauer Media Group - w wyniku której Vercom stał się jedynym udziałowcem spółki ProfiSMS oraz pośrednio, poprzez ProfiSMS, jedynym udziałowcem Axima SMS Services i SMSbrana. Wartość transakcji to 238,3 mln CZK. Podano także, że zamknięcie transakcji, w tym zapłata ceny i nabycie udziałów w ProfiSMS przez Vercom nastąpi po zawarciu dodatkowej umowy przeniesienia udziału.

Grupa ProfiSMS to lider czeskiego rynku transakcyjnej i marketingowej komunikacji SMS. Grupa aktywnie działa również na rynku słowackim. W 2019 r. ProfiSMS wysłał 275 mln komunikatów SMS, generując 7,3 mln euro przychodów, co oznacza wzrost r/r o 4%. W tym samym czasie wynik EBITDA wzrósł o prawie 13%. do 1,2 mln euro.