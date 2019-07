Spółka Radosława Majdana odbija od dna. Zaczyna sprzedaż perfum na lotniskach

Vabun ma umowę z Lagardere Duty Free na sprzedaż produktów marki Vabun w wybranych drogeriach, należących do Lagardere - podała spółka. W pierwszej kolejności będzie dostarczała swoje produkty do punktów położonych na polskich lotniskach.

Kurs akcji szybko na takie wieści zareagował, idąc w górę o 7,8 proc. Jeszcze miesiąc temu akcje były na historycznym dnie i trzeba było za jedną płacić 1 zł. Wartość całej spółki spadła wtedy do 4,9 mln zł, a akcji Radosława Majdana do 1,6 mln zł. Teraz kurs wynosi 1,11 zł i celebryta odzyskał w ten sposób 0,2 mln zł.

- Szacujemy, że zawarcie porozumienia z Lagardere doprowadzi do wzrostu przychodów ze sprzedaży o ok. 20 proc. rok do roku. Najbardziej jednak cieszy zawarcie porozumienia z tak prestiżowym partnerem, jakim jest Lagardere. Stanowi to istotny element w umocnieniu rozpoznawalności marki perfum i kosmetyków Vabun wśród klientów z Polski i zagranicy. Będziemy się starali osiągnąć jak najlepsze wyniki sprzedaży, tak aby rozszerzyć ją o kolejne punkty w Polsce i poza jej granicami - powiedział Radosław Majdan, prezes Vabun.