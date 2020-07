budownictwo 46 minut temu

Spółka Unibepu ma umowę na budynki modułowe w Stuttgarcie za ok. 72,6 mln zł

Unihouse, spółka zależna Unibepu, zawarł umowę na realizację budynków modułowych w Stuttgarcie na rzecz konsorcjum firm AH Aktiv-Haus GmbH oraz Wolff & Müller Hoch- und Industriebau GmbH & Co. KG, podał Unibep. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi łącznie ok. 16,35 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 72,6 mln zł netto.