Spółka zal. PlayWay uruchomi platformę blockchain Need for a Game Idea

1. zgłoszenie przez każdego spełniającego kryteria jednej idei gry komputerowej, w zamian za to otrzyma on jeden cyfrowy token PWay,

"Need for a Game Idea to pierwsza na świecie tego typu globalna, międzynarodowa platforma wykorzystująca technologię blockchain, umożliwiająca praktycznie bezkosztowy, natychmiastowy, nieodwracalny i w pełni transparentny transfer wynagrodzenia do autorów idei i pomysłów na gry komputerowe. Logowanie do platformy będzie następowało za pośrednictwem Steam - największej na świecie platformy sprzedażowej gier" - czytamy w komunikacie.