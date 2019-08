Spółka zależna Pekabeksu podpisała umowę na obiekt magazynowy w Rudzie Śl.

"Wynagrodzenie należne Pekabex Bet za realizację przedmiotu umowy zostało określone przez strony w euro i wynosi netto równowartość ok. 10% przychodów grupy kapitałowej emitenta za 2018 rok" - czytamy w komunikacie.

Budowa zostanie ukończona w terminie do 1 maja 2020 r., przy czym wcześniejsze udostępnienie zostanie dokonanie do 5 marca 2020 r., natomiast zakończenie prac makroniwelacji pozostałej części parku zostanie dokonane do 1 sierpnia 2020 r., podano także.