Sprzedaż kart kredytowych Alior Banku wzrosła o 127% r/r w okresie I-VIII 2020

"Zainteresowanie kartami kredytowymi wśród klientów Alior Banku systematycznie rośnie od początku kwietnia br. W II kwartale 2020 r. średniomiesięczna sprzedaż kart kredytowych wyniosła 2 166 sztuk, co w stosunku do I kwartału br. stanowiło przyrost na poziomie 6,56%. W III kw. 2020 r. (dane za lipiec) sprzedaż wyniosła aż 3 871 sztuk, co w porównaniu do średniomiesięcznego wyniku za drugi kwartał daje przyrost o 79%" - czytamy w komunikacie.