Sprzedaż Tesco w Polsce w złotych spadła do 9,61 mld zł w r. fin. 2018/2019

"W Europie Środkowej sprzedaż w sklepach porównywalnych spadła o 2,3%. Planowana redukcja niedochodowej sprzedaży z działu 'artykuły różne' (general merchandise), w tym decyzja, by nie brać udziału w promocjach z okazji 'Czarnego piątku' wpłynęły na sprzedaż w ujęciu porównywalnym (-1,2%) w całym roku" - czytamy w komunikacie.

Ponadto zmiany w przepisach dotyczących ograniczenia handlu w niedziele w Polsce oznaczały spadek liczby dni handlowych o 25. To wraz z ogłoszonym w ostatnim momencie świętem państwowym (12 listopada 2018 r.) wpłynęło na sprzedaż porównywalną w regionie (-1,3%), podano także.

"W Polsce zamknęliśmy 62 sklepy przynoszące straty, co przyczyniło się do wypracowania przez Polskę niewielkiego zysku w drugim półroczu" - czytamy dalej.

Liczba sklepów Tesco w Polsce spadła do 353 na koniec roku finansowego 2018/2019 z 415 rok wcześniej, przy czym powierzchnia handlowa zmalała w tym okresie odpowiednio do 7,8 mln stóp kw. z 8,91 mln stóp kw. Na koniec roku finansowego 2018/2019 planowany jest jej dalszy spadek do 7,75 mln stóp kw., podano także w materiale.