Stalexport Autostrady miał wstępnie 75,53 mln zł zysku netto w 2019 r.

Przychody z poboru opłat Stalexport Autostrada Małopolska na autostradzie A4 Katowice-Kraków sięgnęły 347,42 mln zł w 2019 r., co oznaczało wzrost o 4,5% r/r. Odbyło się to przy wzroście średniego dobowego natężenia ruchu o 0,6% r/r do 45 569 pojazdów.