Stalexport Autostrady planuje ok. 83 mln zł inwestycji w 2020 r.

"W 2020 r. zamierzamy zakończyć prace remontowe na jednym z ww. obiektów mostowych, uruchomić nowy internetowy serwis sprzedaży i obsługi klienta wraz z usługą post-paid dla elektronicznego poboru opłat A4Go (obecnie funkcjonuje wyłącznie przedpłata). Kontynuowana będzie modernizacja odwodnienia autostrady oraz modernizowane będą przepusty zlokalizowane w pasie drogowym autostrady. Nakłady inwestycyjne zaplanowane na rok 2020 wyniosą ok. 83 mln zł. Na ten rok przewidziane jest także zakończenie wymiany nawierzchni oraz poszerzenie dojazdów do bramek przeznaczonych dla płatności automatycznych" - napisał Wąsacz w liście załączonym do raportu za 2019 r.