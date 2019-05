Stalprodukt miał 270,29 mln zł zysku netto, 299,85 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Grupa Stalproduktu osiągnęła w roku 2018 korzystne wyniki finansowe, które na kilku poziomach rachunku zysku i strat były wyższe niż w roku 2017. Przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu do roku 2017 o 13% i osiągnęły 3 956,7 mln zł. Należy jednocześnie podkreślić, iż był to rekordowy poziom w całej dotychczasowej działalności Grupy Stalprodukt., na co wpływ miało przejęcie w 2017 r. i objęcie konsolidacją z dniem 1 marca 2018 roku spółki GO Steel Frydek-Mistek a.s. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł niemal 300 mln zł, co oznacza spadek o 16,6%, jednak zysk netto w wysokości 284,7 mln zł [ogółem] był o 3,3% wyższy, niż w roku 2017" - napisał prezes Piotr Janeczek w liście do akcjonariuszy.