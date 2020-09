Stalprofil miał 12,56 mln zł zysku netto, 21,49 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020

Natomiast przychody segmentu stalowego (279,23 mln zł) wzrosły r/r o 30 103 tys. zł, tj. o 12%. Przy wzroście kosztu sprzedanych towarów o 11% r/r, wynik brutto ze sprzedaży segmentu wzrósł w I półroczu 2020 r. o 21% r/r. Zysk brutto ze sprzedaży segmentu stalowego wyniósł 20 869 tys. zł, tj. był wyższy o 21% r/r. Rentowność segmentu na poziomie wyniku brutto na sprzedaży wzrosła r/r z 6,9% do 7,5% Wynik brutto ze sprzedaży segmentu obniżył dokonany przez Stalprofil S.A. odpis na koniec I i II kwartału 2020 r., w łącznej wysokości 926,5 tys. zł, który zaktualizował wartość zapasów wyrobów hutniczych do poziomu wartości netto możliwej do uzyskania (tj. do poziomu wartości godziwej). Spadek wartości zapasów wynikał ze spadku popytu wyrobów hutniczych na rynku dystrybucji stali, który pogłębił się w wyniku pandemii w II kwartale 2020 r., podano także.