Starward Industries rozpoczął emisję akcji, chce wejść na NC w II kw. 2020 r.

"Dotychczas zapewniliśmy spółce finansowanie na poziomie 6,2 mln zł, co wraz z kapitałem pozyskanym w aktualnej emisji publicznej pozwoli na ukończenie produkcji oraz wydanie gry w modelu self-publishing, z uwzględnieniem rozległej kampanii marketingowej. Jesteśmy świadomi wartości naszego projektu, co znajduje odzwierciedlenie w jego ambitnej wycenie. Z drugiej strony to prawdopodobnie jedyna okazja, kiedy będzie można nabyć akcje spółki w ofercie publicznej. Nie planujemy kolejnych emisji" - podkreślił prezes Starward Industries Marek Markuszewski, cytowany w komunikacie.

Harmonogram oferty przewiduje budowanie księgi popytu od 27 do 29 listopada, ustalenie ceny emisyjnej do 1 grudnia i rozpoczęcie przyjmowania zapisów 2 grudnia. Zapisy na akcje krakowskiego developera potrwają do 12 grudnia. W ofercie znajdą się tylko nowe akcje bez ograniczeń sprzedaży. Wszystkie pozostałe serie objęte są od 6 do 18 miesięcznym lock-upem począwszy od pierwszego notowania spółki na NewConnect lub od daty premiery gry w przypadku akcji pracowniczych (seria B oraz seria F), podsumowano.