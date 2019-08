Stelmet miał 20,95 mln zł zysku netto, 18,66 mln zł EBIT w III kw. 2018/2019

W I-III kw. r. fin. 2018/2019 (trwającego od 10 października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.) spółka miała 17,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 16,42 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 474,19 mln zł w porównaniu z 434,38 mln zł rok wcześniej.

"Nasze wysiłki sprzedażowe od pewnego czasu koncentrujemy na rynkach Europy kontynentalnej, m.in. w związku z niepewnością związaną z brexitem. W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku obrotowego zwiększyliśmy na tych rynkach sprzedaż w ujęciu wolumenowym o ponad 19%, a w ujęciu wartościowym o blisko 23%, w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Największe wzrosty zanotowaliśmy w Niemczech, gdzie wolumen sprzedaży DAO wzrósł o prawie 38%, a przychody z tego tytułu zwiększyły się o ponad 39% rok do roku. Niemcy stały się tym samym największym rynkiem zbytu dla produktów Grupy Stelmet" - wskazał wiceprezes Andrzej Trybuś, cytowany w komunikacie.

Grupa Stelmet zanotowała również wzrost przychodów w segmencie pelletu - w okresie pierwszych trzech kwartałów roku obrotowego 2018/2019 sprzedaż tego ekologicznego paliwa zwiększyła się o blisko 8% r/r do ponad 70 mln zł. Coraz większy udział w sprzedaży pelletu ma rynek polski, na którym w omawianym okresie przychody wzrosły o ponad 26% do 33 mln zł, podczas gdy na rynkach zagranicznych nastąpił spadek o niespełna 5% do 37 mln zł.