Strategia Huckleberry Games zakłada zmianę nazwy, skupienie się na małych grach

"To początek nowego otwarcia dla Huckleberry Games . Mamy zupełnie nową, inną wizję rozwoju spółki niż nasi poprzednicy. Na ostatnim WZA zdecydowaliśmy o zmianie nazwy na Neurone Studio. Z kolei dziś ogłaszamy nową strategię. Chcemy się skupić przede wszystkim na produkcji dużej ilości małych gier , z których niektóre moją szansę okazać się bestsellerem i wygenerować ponadprzeciętne przychody" - powiedział prezes Dawid Modro, cytowany w komunikacie.

Nisko- i średniobudżetowe produkcje pozwolą deweloperom na eksperymentowanie pod względem mechanik, fabuły i oprawy audio-wizualnej, co umożliwi jednoczesne sprawdzanie rynku pod kątem tego, jakie mechaniki gracze lubią i jakie gatunki gier mogą im przypaść do gustu. Huckleberry Games dodatkowo zamierza wyjść z inicjatywą do graczy. Poprzez zakrojone działania promocyjno-marketingowe, wokół gier studio zamierza zbudować możliwie największe community zlojalizowanych graczy, podano także.