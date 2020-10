Strategia The Dust zakłada m.in. produkcję gier średniobudżetowych

"Nasza dotychczasowa strategia rozwoju zakładała produkcję i wydawanie różnorodnych gier w ramach spółki The Dust. Teraz natomiast zamierzamy też wspierać niezależne, samodzielne zespoły tworzące gry o konkretnej tematyce. Pozwoli to na wyspecjalizowanie się konkretnych zespołów w jednym konkretnym gatunku, a nam zapewni pełen nadzór nad pracami produkcyjnymi gier, których będziemy wydawcą. Pozwoli nam to również skupić się nad produkcją flagowego tytułu The Dust, 'I, the Inquisitor' na podstawie znanego cyklu Jacka Piekary. Naszym celem jest wprowadzenie gry na rynek już w 2022 r." - powiedział prezes Jakub Wolff, cytowany w komunikacie.