Sunday Energy rozpoczął ofertę, chce pozyskać do 4 mln zł z emisji akcji

"Zamiarem spółki jest pozyskanie środków w łącznej wysokości do 4 mln zł, które będą przeznaczone na rozszerzenie oferty handlowej , ekspansję zagraniczną, budowę portfela farm fotowoltaicznych i innowacyjnych usług dla uczestników rynku fotowoltaicznego. Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC S.A" - czytamy w komunikacie.

Emisja obejmuje do 160 tys. akcji. Dzisiaj rozpoczyna się pierwsza transza przeznaczona dla większych inwestorów. Na stronie spółki oraz na platformie CrowdConnect.pl prowadzonej przez Dom Maklerski INC S.A., zostały opublikowane informacje dotyczące warunków zapisów na akcje dla wszystkich inwestorów. Odbędą się one w dniach 10-17 grudnia. Celem minimalnym emisji jest pozyskanie 2,5 mln zł, a maksymalnym 4 mln zł.