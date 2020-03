Sura z RPP: Inflacja obniży się do poniżej 3,5% r/r w II połowie 2020 roku

"Nawet najbardziej profesjonalni analitycy z naszej strony nie byli w stanie przewidzieć tego, że ceny energii wzrosną w takim stopniu, jak to ma miejsce. Ponieważ w grudniu 2018 r. Sejm zamroził ceny energii na 2019 r. to w obecnej projekcji nasi analitycy założyli, że wzrost cen będzie, jednak nie przypuszczali, że na tak wysokim poziomie. Drugi powód jest taki, że nikt nie przewidział pewnych szoków podażowych, które zaistniały w gospodarce światowej, a wydatnie odbiły się na gospodarce polskiej i wpłynęły na procesy inflacyjne - np. związane z cenami wieprzowiny i ogólnie - żywności nieprzetworzonej. Np. w styczniu 2019 r. ceny żywności nieprzetworzonej rosły o 0,8% r/r, a w grudniu było to już 6,9% r/r. Wynikało to z tego, że w świecie szalała epidemia ASF, która w szczególny sposób dotknęła Chin - największego rynku na te produkty" - wyliczył członek Rady.