Sura z RPP: Koronawirus może sprawić, że wzrost PKB w br. spowolni do poniżej 3%

"To, jak głębokie będą skutki koronawirusa dla światowej gospodarki, uzależnione jest od długości trwania tej epidemii. Specyfika obecnej sytuacji polega na tym, że koronawirus nałożył się na wcześniej zaistniałe negatywnej procesy, gdy chodzi o światową koniunkturę. A jeśli światową, to przekłada się to oczywiście na Polskę. Dynamika w handlu zagranicznym jest tak niska, że można ją porównać do tej, która miała miejsce w warunkach kryzysu 2007-2008. Nasz najbliższy partner handlowy odnotowuje w przemyśle recesję" - powiedział Sura w rozmowie z ISBnews.