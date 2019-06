Surge Cloud otworzy pod koniec VI w Poznaniu pierwszy bezkasowy sklep Take&GO

"Będzie on czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Obecnie trwają prace adaptacyjne i montaż technologii. Klienci będą mieli do wyboru wszechstronny asortyment: od dań gotowych po produkty codziennego użytku. Sklep mieści się przy ul. Półwiejskiej 13" - czytamy w komunikacie.

"Sklep bezkasowy to zupełnie nowy format na rynku. Klienci nie będą musieli samodzielnie kasować produktów przy finalizacji transakcji, czy korzystać z pomocy kasjera. Cały proces odbywa się automatycznie i przyspiesza proces zakupowy. Wszystko dzięki nowatorskiemu zintegrowaniu kilku technologii, w tym tagów RFID na produktach. W momencie dotarcia do strefy kasującej system rozpozna zakupione produkty i wyświetli je na ekranie; rolą klienta będzie tylko opłacenie zakupów" - powiedział zarządzający marką Take&GO Jacek Spychała, cytowany w komunikacie.

Istotną rolę w całym procesie zakupowym odgrywać będzie smartfon. To właśnie za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej zainstalowanej w telefonie klient będzie miał możliwość wejścia i opuszczenia sklepu. Nowa sieć przygotowuje również specjalne zniżki dla stałych klientów, wskazano także.

"Chcemy docierać do klientów, którzy żyją aktywnie i szybko, a także potrzebują zrobić zakupy w drodze do pracy czy też domu. [...] Pierwszy sklep to dopiero początek i już teraz intensywnie pracujemy nad doborem kolejnych lokalizacji, zarówno w Poznaniu, Warszawie, jak i w innych miastach" - powiedział inwestor i pomysłodawca Take&GO Dawid Urban, typowany w komunikacie.