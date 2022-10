Suski tłumaczy spadki na polskiej giełdzie. "Winne eksplozje"

Wpływ na ten stan rzeczy mogła mieć wspomniana zapowiedź Sasina. Paweł Majtkowski, analityk rynków finansowych z eToro w komentarzu dla money.pl ocenił, że "o wprowadzeniu nowego rozwiązania inwestorzy dowiadują się z fragmentarycznych informacji przedstawianych w mediach przez poszczególnych polityków. Taka ważna dla rynku propozycja powinna być przedstawiona w całości, tak by inwestorzy mogli poznać wszystkie jej szczegóły. Najlepiej, gdyby zostało to zrobione poza godzinami handlu, tak, by analiza przedstawionej propozycji mogła dotrzeć do wszystkich inwestorów. Gdy tego brakuje, rynek wycenia najbardziej pesymistyczny scenariusz wprowadzonego rozwiązania. Traci na tym także sam Skarb Państwa, który jest poważnym akcjonariuszem wielu spółek na GPW".