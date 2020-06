Sygnity miało 13,35 mln zł zysku netto w I poł. r. finans. 2019/2020

"Analizując nasze wyniki i porównując je do zeszłorocznych, należy wziąć pod uwagę zmiany w sposobie księgowania związane z wdrożeniem standardu MSSF 16 i ich wpływem na wartość EBITDA oraz zdarzenie jednorazowe w porównywanym okresie sprawozdawczym wpływające na wynik netto. Jeśli chodzi o przychody H1FY2018/19 to zawierały one jeszcze nisko rentowne projekty, z których realizacji wycofaliśmy się w kolejnych okresach. Jednocześnie wynik netto przed rokiem został zwiększony o 5,7 mln zł poprzez zysk finansowy na dyskontowym wykupie obligacji. Po oczyszczeniu odnotowaliśmy więc tutaj wzrost o niemal 40%" - powiedziała członek zarządu ds. finansowych Sygnity Inga Jędrzejewska, cytowana w komunikacie.