Sympozjum w Jackson Hole. Rośnie napięcie a z nim kurs dolara

To nie najlepsza sytuacja dla importerów, którzy za sprowadzane z zagranicy towary płacą w amerykańskiej walucie. Ma to też później przełożenie na ceny na półkach sklepowych. Mocniejszy dolar sprzyja też wyższym cenom paliw .

Choć na notowania walut wpływ ma wiele czynników, eksperci nie mają wątpliwości, że teraz najważniejsze jest to, co wydarzy się w stosunkowo niewielkim mieście Jackson w stanie Wyoming w USA .

To tam o godzinie 16:00 czasu polskiego rusza coroczne sympozjum, na którym spotykają się szefowie banków centralnych z całego świata, a więc praktycznie najważniejsze osoby z punktu widzenia rynków finansowych, nazywani niekiedy "władcami pieniądza". To tam ustalana jest "mapa" przyszłych działań w ramach polityki pieniężnej największych banków.

Wszystko skupia się na kwestii stóp procentowych w USA. Po kilku latach podwyżek, ostatnio doszło do obniżki oprocentowania i powszechnie oczekuje się kolejnych, nawet kilku. Teoretycznie sprzyja to osłabieniu dolara, chyba że cięcie stóp będzie mniejsze od spodziewanego.

- Próba negowania rynkowych oczekiwań zakładających kolejne cięcie stóp już we wrześniu byłaby nazbyt ryzykowna. Powell może jednak nie widzieć konieczności podbijania stawki, co do ruchu w grudniu. Może, ale nie musi to wystarczyć, aby osłabić dolara i wlać więcej optymizmu w rynki akcji - komentuje ekspert DM BOŚ.