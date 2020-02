Synektik ma umowę na sprzedaż systemu da Vinci dla szpitala MSWiA w Warszawie

Szpital MSWiA w Warszawie to dziewiąta placówka medyczna w Polsce, która będzie wykorzystywać autoryzowany system robotyczny da Vinci. Obecnie jest on dostępny w: Poznaniu, Warszawie, Białymstoku, Krakowie, Wrocławiu, Siedlcach oraz Wieliszewie, podano także.

Europejskim liderem w dostępie do robotyki medycznej pozostają Niemcy oraz Włochy - w każdym z tych krajów pracuje ponad 120 systemów da Vinci. Większą od Polski liczbą robotów mogą się również pochwalić dwa razy mniejsza pod względem ludności Rumunia i aż czterokrotnie mniejsze Czechy, zastrzeżono.

"Z satysfakcją odnotowujemy fakt, że system da Vinci trafi do kolejnego polskiego szpitala. To również niezbity dowód na zmiany jakościowe zachodzące na rodzimym rynku technologii medycznych, w których Synektik odgrywa ważną rolę. Cieszę się, że coraz więcej polskich szpitali, także publicznych, docenia korzyści, jakie oferuje chirurgia robotyczna. Przypomnę, że wdrożenie technologii da Vinci pozwala na rewolucję jakościową w terapii szeregu schorzeń, umożliwiając wyjątkowo efektywne, małoinwazyjne przeprowadzenie złożonych zabiegów chirurgicznych i ograniczając do minimum ryzyko powikłań pooperacyjnych" - powiedział założyciel i prezes Synektik Cezary Kozanecki, cytowany w komunikacie.