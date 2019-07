Szpunar z NBP:Spowolnienie strefy euro największym ryzykiem dla wzrostu w Polsce

"Sytuacja w strefie euro jest dominującym motywem tej projekcji. Spowolnienie w strefie euro jest dość silne i, pomimo odbicia w I kw. br. sytuacja jest pełna niepokoju. Ryzyko dla spowolnienia wzrostu PKB w strefie euro jest wysokie. W lipcowej projekcji przewidzieliśmy rewizje wzrostu gospodarczego w strefie euro w dół. Ryzyko dla dalszego spowolnienia koniunktury w strefie euro tej projekcji jest bardzo wysokie - i to jest dominujący motyw tej projekcji" - powiedział Szpunar podczas konferencji prasowej.

"Wysoka odporność polskiej gospodarki zaskoczyła 'in plus ' - i nie ma śladu negatywnego wpływu gospodarki strefy euro na polską gospodarkę. Czy dalej będzie utrzymywać się ta odporność polskiej gospodarki - zobaczymy" - dodał.

Wzrost PKB sięgnie 4,5% w tym roku, a następnie spowolni do 4% w 2020 r. i do 3,5% w 2021 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej NBP , opublikowanej w "Raporcie o inflacji".

"Co do innych czynników, które determinują punkt startowy naszej projekcji, to zaskakująco silny wzrost inwestycji, zwłaszcza prywatnych" - wskazał także Szpunar.