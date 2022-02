Do wyjaśnienia, o co chodzi, musimy cofnąć się do 2015 r. Wtedy to sąd w St. Louis uznał, że proszek dla niemowląt na bazie talku sprzedawany od lat przez Johnson & Johnson, zwiększa ryzyko zachorowania na raka jajników. Produkt ten stosowały również dorosłe kobiety i część z nich zachorowała i w konsekwencji zmarła - pisze portal WNP.pl.