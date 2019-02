T-Bull otrzymał dofinansowanie na promocję marki za granicą

"Styczeń 2019 przyniósł wrocławskiej spółce ponad 7 milionów pobrań ich gier na platformach mobilnych, co przekłada się na łączny wynik 388 milionów. Początek roku należy do udanych między innymi dla 'Moto Rider GO' oraz 'Tank Battle Heroes'. Łącznie gry uzyskały 2,6 miliona pobrań w ubiegłym miesiącu. Jednak prym w styczniu wśród tytułów wrocławian wiedzie 'Top Speed' - gra, którą pobrano prawie 1,6 miliona razy. Dobry wynik popularnej gry wyścigowej wróży doskonale nadchodzącej kontynuacji serii " - czytamy w komunikacie.