T-Bull rozpoczął beta testy 'Tank Battle Heroes' na iOS

"'Tank Battle Heroes' to darmowa gra, która przenosi graczy na pole bitwy, na którym rywalizując w misjach fabularnych lub z innymi graczami, siedzą za sterami czołgów. [...] 'Tank Battle Heroes' swoją premierą na platformie Google Play miało we wrześniu 2018 roku. Od początku gra cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem graczy. Od czasu premiery, tytuł pobrano już ponad 5 mln razy i utrzymuje on średnią ocenę na poziomie 4,8/5" - czytamy w komunikacie.