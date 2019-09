T-Bull zanotował 5,3 mln pobrań gier w sierpniu, wzrost o 17% m/m

"Spółka dzięki ciągłej optymalizacji najnowszego tytułu 'Top Speed 2' może pochwalić się pozytywnymi statystykami gry. Tytuł dostępny jest już na 40% modeli opierających się na systemie Android i to jeszcze nie koniec. Druga część docenionych na całym świecie wyścigów została już pobrana ponad 300 tysięcy razy. Za największą część wygenerowanych przychodów w tym okresie odpowiadają gracze z USA (40%), Norwegii (7,8%) oraz Niemiec (6%). Średnia kwota transakcji w sierpniu wyniosła 8,11 USD" - czytamy w komunikacie.

"Top Speed", czyli pierwsza część kultowych wyścigów, została pobrana ponad 43 mln razy. W sierpniu gra najczęściej pobierana była w Indiach (18%), Indonezji (9,6%) i Brazylii (5,9%). Średnia kwota transakcji utrzymała się na poziomie 5,74 USD. Za największą część przychodu wygenerowanego przez aplikację odpowiadają mieszkańcy USA (45%), Niemiec (4,7%) oraz Rosji (3,6%). "Moto Rider GO", czyli kolejny wyścigowy tytuł dolnośląskiego dewelopera, był najczęściej pobierany podobnie jak w poprzednim miesiącu w Indiach (27%), Brazylii (12%) i Egipcie (6,9%). Średnia kwota, jaką gracze wydali na ten tytuł w sierpniu, wyniosła 5,35 USD. Ostatni miesiąc wakacji do udanych będzie mogła zaliczyć również gra "Tank Battle Heroes". Średnia kwota transakcji utrzymała się na poziomie 5,67 USD. Najczęściej gra była pobierana w Indiach (29%), w Wietnamie (11%) oraz na Filipinach (6,8%), wskazano również.

Wrocławski deweloper dzięki stabilnej pozycji na rynku gier mobilnych rozwija swoją działalność. Zespół T-Bull pracuje nad tytułem w pełni kierowanym na platformę Steam. Deweloper planuje, że gra w fazie wczesnego dostępu (early access) zostanie udostępniona do końca 2020 r. Spółka rozpoczęła proces dodatkowej rekrutacji do zespołu dedykowanego do tego projektu, podsumowano.