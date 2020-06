T-Mobile: Komercyjna sieć 5G obejmie 6 mln klientów do końca czerwca

"Dziś z dumą ogłaszam komercyjne uruchomienie sieci 5G w T-Mobile. Nie chcemy czekać na to, co przyniesie przyszłość, tylko ją tworzyć. Dlatego już teraz dajemy naszym klientom możliwość stania się częścią pierwszego etapu tej rewolucji technologicznej i przyłączenia się do 5G. Nie ograniczamy się do jednego, niewielkiego obszaru, a uruchamiamy usługę w szerokiej skali 5G to niespotykana gama możliwości i naszym celem jest umożliwienie klientom skorzystania z nich tak, jak tego oczekują. Dzisiaj budujemy trwałą podstawę do rozwoju tej technologii, aby w kolejnych miesiącach i latach, bazując na nowych częstotliwościach, zaoferować użytkownikom pełnię możliwości technologii 5G" - powiedział prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.