T-Mobile miał 1,496 mld zł przychodów i 398 mln zł EBITDA AL w I kw. 2019r.

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - T-Mobile Polska zanotował 398 mln zł zysku EBITDA After Lease (AL), co oznacza wzrost o 0,5% r/r, podał operator. Przychody spadły o 4,7% r/r do 1,496 mld zł m.in. przez pożar data center.