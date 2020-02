T-Mobile zainwestował 1 mld zł w 2019, zakłada podobne wydatki w nast. latach

"Aby dostarczać najlepszą jakość zaczęliśmy od sieci, ale patrzymy w perspektywie end to end, to znaczy, że klient musi czuć tę jakość. Wiele danych pokazuje, że jesteśmy lepsi od konkurencji pod względem szybkości i jakości sieci, czy kontaktu z klientami. Teraz ogłaszamy naszą misję na kolejne lata 'Quality you Love' i zaczynamy od oferty z 30-dniową gwarancją zwrotu. Jesteśmy tak pewni poziomu naszych usług, że wychodzimy do klientów z ofertą, w której mogą oni sprawdzić nasze możliwości bez żadnych nonsensów" - zapowiedział prezes operatora.