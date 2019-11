TAG ogłosił wezwanie na 100% akcji Vantage Development po 11,5 zł za akcję

"Przedmiotem wezwania jest 48 561 706 akcji zwykłych na okaziciela spółki Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu [...] o wartości nominalnej 0,62 zł każda, uprawniających do 48 561 706 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 100% akcji spółki i głosów na jej walnym zgromadzeniu. Każda Akcja uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.