Tankowce bez ropy. Amerykańskie sankcje uderzyły w Rosję

W październiku Departament Skarbu nałożył sankcje na właścicieli tankowców transportujących rosyjską ropę. Tankowcem na "czarnej liście" jest m.in. rosyjski Sovcomflot NS Leader, który w ubiegłym tygodniu natychmiast zawrócił u wybrzeży Portugalii, gdy Stany Zjednoczone wskazały, kim jest właściciel statku. Kontenerowiec płynął do rosyjskiego portu na Morzu Bałtyckim.

Przypomnijmy, że w grudniu ubiegłego roku grupa G7 ustaliła, że firmy zlokalizowane w krajach grupy nie mogą sprzedawać rosyjskiej ropy drożej niż 60 dol. za baryłkę. W ten sposób Zachód chciał ograniczyć napływające do Kremla petrodolary służące do m.in. do finansowania pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. W opinii Erica Van Nostranda pełniącego obowiązki asystenta sekretarza skarbu USA ds. polityki gospodarczej limit ma promować jeszcze stabilność na rynku energii.