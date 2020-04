Tarczyński miał 28,29 mln zł zysku netto, 51,71 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"W roku 2019 koncentrowaliśmy się na dalszej specjalizacji i budowaniu efektywności organizacji. Osiągnęliśmy w tym okresie nadwyżkę EBITDA na poziomie przekraczającym 81 mln zł, co daje roczną dynamikę w wysokości 10,6% i poziom rentowności 9,2% w odniesieniu do wielkości sprzedaży. Wypracowaliśmy w roku 2019 zysk netto w kwocie 28,2 mln zł, co daje ponad 10% rocznego przyrostu i rentowność na poziomie 3,2% w odniesieniu do wielkości sprzedaży. Zysk przypadający na jedną akcję wyniósł za 2019 rok 2,49 zł" - napisał prezes Jacek Tarczyński w liście dołączonym do raportu rocznego.