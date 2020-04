Tauron ma umowę z WFOŚiGW na współfinansowanie pierwszej farmy PV - w Jaworznie

"Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu Taurona, mimo problemów związanych z pandemią koronawirusa. Farma fotowoltaiczna w Jaworznie to element szerszego programu rozwoju fotowoltaiki na terenach poprzemysłowych należących do grupy" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Podpisana w Katowicach przez Tauron Wytwarzanie i WFOŚiGW umowa zakłada udzielenie pożyczki preferencyjnej na budowę farmy fotowoltaicznej z możliwością umorzenia do 3 mln zł. Po spełnieniu warunków umowy, Tauron Wytwarzanie będzie mógł wykorzystać umorzoną kwotę na sfinansowanie kolejnej proekologicznej inwestycji, podano także.

Program Tauron PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy Tauron o łącznej mocy 75-150 MWp. Obejmuje on pięć lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej - są to głównie tereny po byłych elektrowniach lub składowiskach odpadów paleniskowych. Dzięki programowi, tym miejscom będzie można przywrócić ponownie funkcje gospodarcze, przypomina spółka.