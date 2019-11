Tchórzewski: Rozstrzygnięcia ws. finansowania el. jądrowej 'w ciągu miesięcy'

"Jesteśmy bardzo blisko rozstrzygnąć w tej dziedzinie. Na pewno w ciągu roku ta sprawa się zamknie. Mówimy o inwestycjach rzędu ok. 200 mld zł, więc ten program musi być dobrze przygotowany. Będzie potem przez dziesięciolecia realizowany. Ale jesteśmy na finiszu w tej dziedzinie i myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy te rozstrzygnięcia będą, bo zainteresowanie współpracą z nami, także kapitałową, znalazło się" - powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach Konferencji Energetycznej Europower.

Wyjaśnił, że uzyskując zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla górnictwa oraz rynek mocy uwzględniający moce węglowe, zobowiązał się w imieniu rządu do zredukowania średnich emisji CO2 w Polsce, co oznacza zobowiązanie do budowy energetyki jądrowej.