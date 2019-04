Techland odnotował wstępnie 101,4 mln zł zysku netto w 2018 r.

"Dzięki mocnej pozycji na rynku i niesłabnącemu zainteresowaniu graczy generujemy solidne przepływy finansowe. Pozwala nam to inwestować w nasze projekty. W ubiegłym roku odnotowaliśmy także zdarzenie jednorazowe związane z transakcją na aktywach finansowych spółki, co powiększyło zysk brutto o około 60 mln zł. Nakłady na produkcję nowych gier Techlandu w 2018 r. sięgnęły ok. 50 mln zł. Równolegle rozwijamy dwa projekty klasy AAA, nad którym pracują zespoły w naszych biurach w Warszawie i we Wrocławiu. Łącznie to już ponad 400 osób" - powiedział CFO Techlandu Karol Bach, cytowany w komunikacie.