Tenczyńska Okowita chce pozyskać ponad 4 mln zł z emisji na Crowdway.pl

Nowa spółka Tenczyńska Okovita wyposaży wydzieloną część Browaru Tenczynek w instalacje do destylacji słodu i zbóż do produkcji okowity wedle receptur z XIX w. Przejmie też od browaru produkcję serii piw RIS Barrel Aged, która miała premierę w ubiegłym roku oraz wprowadzi kolejne edycje piw starzonych, w tym po Okovicie, wyjaśniono w materiale prasowym.

"W Browarze Tenczynek kupiliśmy w tym roku nową linię za około 4 mln zł. Jej zdolności produkcyjne to 100 tys. hektolitrów piwa rocznie. W przyszłym roku planujemy sprzedaż naszego piwa na ok 50 tys. hektolitrów, ale jeśli pojawi się większy popyt to jesteśmy do niego przygotowani" - powiedział także Palikot.