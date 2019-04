TFI PZU zarejestrowało fundusz pod PPK

"Jako Grupa PZU poczuwamy się do szczególnej odpowiedzialności, by je wspierać i by przekonywać Polaków, że opłaca się oszczędzać na przyszłość. Długoterminowe budowanie oszczędności to zysk dla samych oszczędzających i dla polskiej gospodarki" - powiedział Marcin Żółtek, odpowiedzialny w Grupie PZU za PPK, cytowany w komunikacie.