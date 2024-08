Mocne tąpnięcie i szybkie odrabianie strat. Burzliwe lato na giełdach [WYKRES TYGODNIA]

Wspomniana burzliwość dotyczy amerykańskiego indeksu S&P 500 (500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ - przyp. red.), który powrócił w okolicę rekordu oraz częściowo naszego WIG-u , który od ponad trzech miesięcy jest poniżej majowego szczytu hossy.

Wrzesień na giełdach najsłabszym miesiącem w roku

Uderzające jest, że spośród tych ostatnich dziesięciu przypadków aż osiem przyniosło spadek krajowego benchmarku, a siedem zniżkę amerykańskiego indeksu . Jeśli z kolei policzyć takie przypadki, w których na minusie był przynajmniej jeden z tych dwóch indeksów, to ich liczba rośnie do 9 na 10 (!).

Ciekawe też, że wrzesień stał się szczególnie nerwowy od czasu wybuchu pandemii w 2020 r. Największą przecenę odnotowaliśmy zaś dwa lata temu, kiedy to omawiany miesiąc przyniósł kulminację obaw przed skutkami agresywnych podwyżek stóp procentowych na świecie.

Niezależnie od trudności z racjonalnym wytłumaczeniem wrześniowej słabości (przysłowiowa chandra związana z bliskością jesieni?), warto brać ten efekt sezonowy pod uwagę. I niekoniecznie chodzi o to, by opróżnić portfel inwestycyjny z akcji (to wersja dość ekstremalna, bo przecież jednak zdarzały się pozytywne wyjątki od normy), lecz raczej o przygotowanie się na możliwe okazje, które często pojawiają się na rynkach na przełomie lata i jesieni.