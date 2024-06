Nadchodzi koniec hossy? "Ostatni mocny akcent". Pojawia się wzorzec

Koniec półrocza to dobra okazja, by odświeżyć temat tzw. sezonowości na rynkach akcji. Warto przypomnieć, że wydarzenia ubiegłego roku niemal perfekcyjnie wpisały się w ten tradycyjny schemat. Wtedy amerykański S&P 500 szczyt ustanowił w końcówce lipca, by potem aż do końcówki października przeżywać pogłębiającą się zadyszkę.