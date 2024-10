Polskie akcje w ostatnich miesiącach zostały daleko w tyle za światem [WYKRES TYGODNIA]

Co ciekawe, krajowe akcje dużo bardziej niż np. amerykańskie odczuwają w tym roku również tzw. sezonowość. Na GPW jak na razie zdecydowanie bardziej we znaki dała się reguła "Sell in May and go away". Pocieszające jest natomiast, że zgodnie z nią październik zamyka już teoretycznie słabszą sezonowo część roku.