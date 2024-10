Historyczny dzień dla polskiej giełdy. "Debiut Żabki pozostanie w pamięci na długo"

"Handel na walorach Żabki, którego wolumen przewyższył łączne obroty na spółkach WIG20 zdominował dzisiejszą sesję na GPW" - komentuje w swojej analizie Aleksander Jabłoński, analityk firmy XTB. "Spółka wkroczyła na warszawski parkiet po cenie 22,99 zł, notując wzrost ok. 7 proc. względem ceny emisyjnej ustalonej na 21,50 zł. Pomimo oczekiwanych wahań w okolicach zamknięcia, akcje Żabki wydają się mieć już największą zmienność za sobą, stopniowo spadając pod koniec dnia do poziomu 21,6050" - relacjonuje.

"Brak lukratywnych szczytów podczas pierwszej sesji nie powinien być jednak odbierany jako rozczarowanie. Nawet jeżeli wycena IPO (czyli pierwszej oferty publicznej, debiutu giełdowego - przyp. red.) zbiega się z oczekiwaniami rynków, to sentymentom wokół Żabki wciąż będzie sprzyjało wejście do mWIG40 oraz ogólna aktywność na akcjach będących największym debiutem od wejścia na parkiet przez Allegro" - ocenia.

Historyczny dzień dla GPW

- Pierwsza oferta publiczna akcji Grupy Żabka to największy debiut na warszawskiej giełdzie od wielu lat i otwarcie nowego rozdziału w historii GPW. To jest moment, na który bardzo długo czekaliśmy, to jest otwarcie nowego rozdziału w historii warszawskiej giełdy - wskazał w czwartek prezes GPW Tomasz Bardziłowski. - Po okresie trudnym znów mamy wielki, wspaniały debiut na giełdzie. Grupa Żabka wybrała na debiut Warszawę i jest to debiut na zielono - dodał.