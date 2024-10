Żabka wkroczyła na warszawski parkiet. Debiut giganta handlu

Debiut giełdowy nie wiązał się z emisją nowych akcji. Zamiast tego, akcjonariusze zdecydowali się na sprzedaż części posiadanych walorów. Całkowita liczba akcji spółki pozostała na poziomie 1 miliarda. Wejście Żabki na giełdę wzbudziło duże zainteresowanie inwestorów, którzy dostrzegli potencjał w dynamicznie rozwijającej się sieci sklepów convenience. Pierwsze notowania wskazują na wzrost na poziomie ok. 7 proc.

Pojawiły się też inne komentarze. "Maciej Samcik z serwisdu Subiektywnie o Finansach podkreśla, że dziś wielki, wielomiliardowy debiut na warszawskiej giełdzie. "Ale w tej radości warto trzymać się podłogi. Jedna Żabka to za mało. Potrzebujemy na GPW światowego gracza i globalnej marki, by zrobić żabi skok z europejskiej giełdowej drugiej ligi do ekstraklasy" - pisze.

Wiemy też, jak wyglądał sam moment rozpoczęcia notowań. Debiut odbył się przy sporym aplauzie.

Ekspert komentuje

Maksymilian Kuch, analityk XTB w komentarzu dla money.pl, opisał jak wygląda sytuacja debiutanta.

Cena ofertowa akcji Grupy Żabka wyniosła 21,5 zł za sztukę. Na debiucie o 9:15 kurs wynosił 23 zł, a w szczycie nawet 23,4 zł za walor. Jednak w kolejnych minutach siłę pokazała podaż, która doprowadziła kurs do przetestowania dokładnie ceny ofertowej o 9:37. Na pozostałych aktywach, będących swego rodzaju proxy na IPO Żabki, również widoczna jest przecena. Dino traci 1,7 proc., a Eurocash zniżkuje o ponad 4,5 proc. - stwierdził.

- Obecnie widoczna jest zdecydowana przewaga podaży nad popytem z motywacją do sprowadzenia kursu poniżej ceny ofertowej. Jeśli to się powiedzie, część inwestorów może zredukować stratę i zamykać pozycję, sprowadzając notowania jeszcze niżej. Równocześnie popyt stara się stworzyć byczą dywergencję przez tworzenie coraz wyższych szczytów i dołków, licząc od godziny 9:37 - dodał.

Żabka zadowolona z debiutu

- Debiut Grupy Żabka na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych to ważny krok w realizacji naszej długofalowej strategii rozwoju. Zamierzamy m.in. podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r. i uruchamiać ok. 1 000 sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Ogromne zainteresowanie naszą ofertą publiczną ze strony renomowanych polskich i międzynarodowych instytucji finansowych, jak i inwestorów indywidualnych, traktujemy jako dowód zaufania rynku. To dla nas motywacja do dalszej, intensywnej pracy w celu kontynuacji stabilnego i rentownego wzrostu oraz budowania wartości zarówno dla naszych akcjonariuszy, jak i klientów oraz franczyzobiorców - stwierdził w komentarzu Tomasz Suchański, CEO Grupy Żabka.

Krzysztof Krawczyk, Przewodniczący Rady Dyrektorów Grupy Żabka i Partner w CVC Capital Partners podkreślił zalety współpracy z Grupą Żabka. - Zaowocowała jednym z największych debiutów giełdowych w historii GPW. Doceniamy konsekwencję w realizacji strategii i zaangażowanie w rozwój firmy zarówno kadry menadżerskiej jak i pracowników Grupy Żabka. Chciałbym także podziękować pozostałych akcjonariuszom, Partners Group oraz EBOR za ich wsparcie dla rozwoju i sukcesów Grupy Żabka - stwierdził.

Ekspansja i innowacje kluczem do sukcesu

Żabka w momencie debiutu mogła pochwalić się imponującą siecią ponad 10 tysięcy sklepów franczyzowych w Polsce. Firma nie poprzestała jednak na tradycyjnym modelu biznesowym. Rozszerzyła swoją działalność o innowacyjne projekty, takie jak autonomiczne sklepy Żabka Nano czy ofertę cyfrową obejmującą marki Maczfit i Platformę Dietly.

W obszarze e-commerce spożywczego Żabka zaznaczyła swoją obecność poprzez marki Jush! i Delio. Firma podjęła również kroki w kierunku ekspansji międzynarodowej, inaugurując w czerwcu działalność w Rumunii pod marką Froo. Ambitne plany rozwoju zakładały otwarcie ponad tysiąca nowych placówek rocznie w obu krajach, z konkretnym celem uruchomienia około 1100 sklepów w roku debiutu giełdowego.

Wyniki finansowe Żabki w pierwszej połowie roku poprzedzającego debiut giełdowy świadczyły o silnej pozycji rynkowej firmy. Sprzedaż do klientów końcowych wzrosła do 12,893 mld złotych, co stanowiło znaczący wzrost w porównaniu do 10,532 mld złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody spółki osiągnęły poziom 11,148 mld złotych, notując imponujący wzrost o 21,5 proc. rok do roku.

